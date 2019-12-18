السعودية اليوم / زلزال بقوة 9ر5 درجة يضرب نيوزيلندا



ولينجتون 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واس

ضرب زلزال بقوة 9ر5 درجة على مقياس ريختر نيوزيلندا صباح اليوم الأربعاء.

وأفاد مركز المسح الجيولوجي الأمريكي أن مركز الزلزال يبعد 80 كيلومترا عن جنوب غربي جزيرة راوول آيلاند وعلى عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد على تقارير عن سقوط ضحايا أو حدوث خسائر مادية.

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07:24ت م

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