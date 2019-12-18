السعودية اليوم / زلزال بقوة 2ر5 درجة يضرب إقليم سيتشوان الصيني



بكين 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واس

ضرب زلزال بقوة 2ر5 درجة على مقياس ريختر إقليم سيتشوان الواقع جنوب غربي الصين.

وأفاد مركز المسح الجيولوجي الأمريكي أن مركز الزلزال يبعد 12 كيلومترا غربي إلى شمال غربي مدينة نيجيانج في سيتشوان.

ولم ترد على أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

// انتهى //

07:11ت م

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