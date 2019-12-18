السعودية اليوم / زلزال بقوة 5 درجات يضرب اليابان



طوكيو 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واس

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر منطقة قريبة من جزيرة أوكيناوا في اليابان، صباح اليوم الأربعاء.

وأفاد مركز ألأرصاد الجوية اليابانية أن مركز الزلزال كان على عمق 40 كيلومترا تحت سطح الأرض.

ولم تصدر تحذيرات من أمواج مد عاتية (تسونامي).

كما لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية على الفور.

// انتهى //

07:11ت م

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