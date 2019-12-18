اقتصادي / الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة بدعم من بيانات اقتصادية قوية



نيويورك 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واس

أغلقت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية على ارتفاع طفيف يوم امس الثلاثاء، مواصلة تسجيل مستويات قياسية مرتفعة بعد بيانات قوية بشأن سوق الإسكان وقطاع الصناعات التحويلية عززت ثقة المستثمرين في اقتصاد الولايات المتحدة.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 28.89 نقطة، أو 0.1 بالمئة، إلى 28264.78 نقطة بينما زاد المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 1.07 نقطة، أو 0.03 بالمئة، ليغلق عند 3192.52 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 9.13 نقطة، أو 0.1 بالمئة، إلى 8823.36 نقطة.

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