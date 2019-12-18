السعودية اليوم / السفير الثقفي يلتقي الأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات



جاكرتا 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا عصام بن عابد الثقفي أمس معالي الأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات الأستاذ فيصل بن عبدالرحمن بن معمر الذي يزور إندونيسيا لحضور ورشة عمل إقليمية، بعنوان: (معًا من أجل التنوع وتعزيز الحوار بين أتباع الأديان) الذي يقيمها المركز ومنظمة التعاون الإسلامي بالشراكة مع المركز الإندونيسي للحوار والتعاون بين الحضارات .

// انتهى //

06:22ت م

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