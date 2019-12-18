شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور | اشتعال لحظي يسبب انهيار وحريق في جدة والان نبدء بالتفاصيل

باشر مدني جدة حادث اشتعال لحظي في الدور الرابع لبناية من أربعة أدوار تسبب في انهيار واجهة ثلاث غرف ونشوب حريق في منجرة مجاورة للبناية. ولم يوضح الدفاع المدني سبب الحادث، بالإضافة لعدم وقوع أية إصابات -ولله الحمد-.

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