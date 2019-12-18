شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات استعادة أموال الفاسدين من أمريكا وسويسرا تبدأ بمباحثات مباشرة والان نبدء بالتفاصيل

بعد أيامٍ من الأمر الملكي القاضي بدمج هيئة الرقابة والتحقيق والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد؛ بدأ رئيس الهيئة الجديدة خطواتٍ نوعية لمعالجة ملفّات الفساد على الصعيد الخارجي، عبر تفاهمات أولية مع مسؤولين دوليين رفيعي المستوى تستهدف استعادة الأموال إلى خزينة الدولة.

مازن الكهموس، رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، يمثّل المملكة، حالياً، في الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وحتى أمس الثلاثاء تباحث الكهموس ـ رسمياً ـ مع ثلاثة مسؤولين كبار في الولايات المتحدة وسويسرا والإمارات، في سبيل تفعيل إجراءات قانونية ثنائية.

» مباحثات

المباحثات الأولى كانت مع نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون المخدرات الدولية وتطبيق القانون جيمس والش، للسعي نحو ملاحقة أموال الفاسدين، وإعادتها إلى خزينة الدولة. وجرى خلال لقاء أمس الأول مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وفي خطوة أخرى بحث الكهموس مع رئيس ديوان المحاسبة بدولة الإمارات العربية المتحدة د. حارب العميمي، سبل التعاون بين المملكة والإمارات في مجال مكافحة الفساد وحماية النزاهة، والعمل على تعزيزها وتبادل التجارب والخبرات بين الجانبين.

كلا اللقاءين حضرهما مساعد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتعاون الدولي د. ناصر أبا الخيل، وكبير مستشاري رئيس الهيئة خالد الداود، وعدد من مختصي الهيئة المشاركين في أعمال المؤتمر.

أما اللقاء الثالث فكان طرفه سويسرياً، حسب ما نشره موقع «نزاهة»، وناقش الطرفان مختلف السبل القانونية لاسترداد الأموال المنهوبة للمملكة، تحت مظلة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

» خطوات خارجية

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جاءت خطوات الكهموس الخارجية في أول فرصة دولية له بعد الأمر الملكي الذي وضع ترتيبات جديدة لمكافحة الفساد. وقد ترأس الكهموس وفد المملكة المشارك في المؤتمر الدولي، ونبّه إلى إدراك قيادة المملكة لخطورة الفساد، ووضع «الحوكمة» و«الشفافية» و«النزاهة» و«مكافحة الفساد» من المرتكزات الرئيسة لرؤية 2020.

وأشار الكهموس إلى الأمر الملكي المتضمّن ضم الجهات والوحدات الرقابية والضبطية والتحقيقية المختصة بمكافحة الفساد كافة في جهاز واحد بمسمى «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد».

» ملاذات آمنة

عملياً، وعلى صعيد فعليٍّ، تأتي خطوات الكهموس الثلاث خارجياً في سياق خطوات خارجية متوقَّعة، خاصة بعد توسيع صلاحيات الهيئة، وصدور ترتيبات جديدة تخوّلها محاسبة ذوي الثراء السريع دون مبرّر. خاصة ـ أيضاً ـ بعد تكامل منظومة أعمال المكافحة الخاصة بالفساد، وانسجامها مع الأنظمة الرقابية والقانونية الأخرى، في ديوان المراقبة العامة، والمباحث الإدارية، والنيابة العامة، وصولاً إلى القضاء.

وتشكّل البنوك الخارجية ملاذات آمنة للفاسدين، باستقبالها ودائع وأموالاً محاطة بالشبهات، لكنّ المنطق الجديد لمكافحة الفساد في المملكة يتّجه ـ وفق معطيات واضحة ـ إلى ملاحقة هذه الأموال في دول خارجية كانت مصارفها، حتى عهدٍ قريبٍ، شبكات لتمرير الأموال وغسيلها والاحتفاظ بها بعيداً عن رقابة الدولة.

وتحمل مباحثات الكهموس مع طرفين غربيين مهمّين، أمريكا وسويسرا، دلالات واضحة إلى ما يمكن أن تُنجزه المملكة في طريق مواجهة الفساد، في دولتين صديقتين ذات وزنين ماليين كبيرين على المستوى العالمي، فضلاً عما تمثله المملكة من موقع وأهمية في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بعد المصادقة عليها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (62) وتاريخ 02 /‏03 /‏1434هـ.

ويستمر المؤتمر الدولي حتى الـ 23 من ربيع الآخر الجاري، وهو يُعدّ الأهم من بين المؤتمرات التي تُعنى بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية، حيث يبلغ عدد الدول الأطراف في الاتفاقية أكثر من 185 دولة، ويهدف إلى تعزيز التعاون الدولي وتقييم التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية وسُبل تطويرها.