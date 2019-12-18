النفط يواصل الصعود فوق 65 دولارا

الأربعاء 18 ديسمبر 2019

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة، الثلاثاء، مدعومة بآمال بأن اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين سيعزز الطلب على الخام في 2020 بعد نزاع استمر طويلا بين أكبر اقتصادين في العالم كان له تأثيره السلبي على المعنويات في الأسواق العالمية.



وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، لاري كودلو، الاثنين، إن اتفاق "المرحلة 1" بين الولايات المتحدة والصين "مكتمل تماما"، متوقعا أنه سيضاعف الصادرات الأميركية إلى الصين على مدار عامين.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 76 سنتا، أو 1.2 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 66.10 دولار للبرميل.

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وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 73 سنتا، أو1.2 بالمئة لتغلق عند 60.94 دولار للبرميل.

وما زالت أسواق النفط تلقى دعما من اتفاق منظمة أوبك وحلفاء لها مثل روسيا، وهى المجموعة المعروفة باسم أوبك+، على خفض إضافي قدره 500 ألف برميل يوميا في إمدادات الخام بدءا من أول يناير.

ويأتي هذا فوق الاتفاق الحالي لتقليص الإمدادات بواقع 1.2 مليون برميل يوميا والذي بدأ سريانه في أول يناير هذا العام.

وتنتظر الأسواق أحدث بيانات بشأن المخزونات البترولية في الولايات المتحدة والتي ستصدر عن معهد البترول الأميركي في وقت لاحق اليوم وعن إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء.