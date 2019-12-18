بالأسماء.. تعيين 40 عضواً جديداً بالقيادة المحلية في انتقالي المنصورة

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بالأسماء.. تعيين 40 عضوا جديدا بالقيادة المحلية في انتقالي المنصورة

الأربعاء 18 ديسمبر 2019

أصدر الدكتور عبد الناصر الوالي، رئيس القيادة المحلية للمجلس بالعاصمة عدن، أمس الثلاثاء،قرارا بإضافة 40 عضوا جديدا للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية المنصورة.



وجاء في قرار التعين الذي حمل رقم " 12 " لسنة 2019م:" أنه بعد الاطلاع على إعلان عدن التاريخي الصادر في العاصمة عدن بتاريخ 14 مايو 2017م، وعلى القرار رقم (2) لسنة 2017م بشان النظام الأساسي للمجلس الانتقالي الجنوبي،وعلى القرار رقم (9) لسنة 2017م بشأن تشكيل القيادات المحلية في المحافظات،وعلى القرار رقم (11) لسنة 2017 بشأن اللائحة الداخلية للقيادات المحلية في المحافظات والمديريات".

وأضاف القرار :" أنه بناءاً على اقتراح الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية المنصورة، فإنه تقرر أن يضاف إلى عضوية القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي مديرية المنصورة 40 عضوا جديدا".

وجاء في المادة الثانية من القرار بأنه يبدأ العمل بتنفيذ القرار من تاريخ صدوره.

وفيما يلي أسماء الأعضاء الجدد وهم:

1 _ هياف صالح أحمد سكرة.

2 _عبد العزيز حسن صالح عبد الحق.

3 _عبد الله محمد أحمد موسى.

4_ قحطان علي حسين القعيطي.

5 _وداد حازم سعيد العواضي.

6 _عبد الله صالح عبد الله محسن.

7 _أنور علوي حسين عاطف.

8 _عبد الله صالح حسين محمد.

9 _صلاح علي محمد علي الضباعي.

10 _أريج محمد عوض أحمد علي.

11 _سالم علي محمد الحربي.

12 _أوسان علي عبد الله سعيد.

13 _محضار سالم عبد الرب عسكر.

14 _سالم جعبل سعيد سالم السعدي.

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15 _يونس عبد المجيد علي قاسم .

16 _سند محمود محمد عبد الرب النعمي.

17 _رائد أحمد علي خير الله.

18 _ثروت عبد الله بن عبد الله عنبول.

19 _خالد سالم إبراهيم محمد.

20 _مارينا زين عاطف تابت.

21 _ياسين مثنى مقبل علي.

22 _أمين محمد حيدرة أحمد.

23 _عدلي عبد الكريم محمد سلام.

24 _أيمن فضل محمد محسن بن عبادي.

25 _مرسي جميل سعيد علي.

26 _عصمت سعد أحمد جبران.

27 _مختار أحمد محمد يحيى الحجافي.

28 _سعد عبد الله محمد عبد القوي الحاكمي.

29 _د. عماد عبد العزيز عبدالله غالب.

30 _عزمي محمد عبد الله أحمد.

31 _ندى عبد النور ناجي حسن.

32 _منير محمد محضار حسين.

33 _داكر عثمان محمد شوكره.

34 _عبد الحكيم خضر محسن السعدي.

35 _أصالة أبو بكر سالم هاشم.

36 _فاطمة علي حسن قايد.

37 _نصر حسن عبد الله صالح.

38 _عبد الله محمد بن محمد المشجري.

39 _خالد صالح محمد حنتوش.

40 _عبد اللاه حسين محمد حسين.