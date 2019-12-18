شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل واصابة 25 في حادثة إطلاق نار بسجن في بنما والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت الشرطة في بنما ،الثلاثاء، أن 12 شخصا على الأقل قتلوا في تبادل لإطلاق النار في سجن على مشارف بنما سيتي. وقال نائب قائد الشرطة ، أليكسيس مونوز للصحفيين إن 13 شخصا آخرين جرحوا، اثنان منهم في حالة خطيرة. Advertisements وبدا أن أعمال العنف التي اندلعت في سجن "لا خوييتا" الذي يشهد تكدسا للسجناء وإساءة معاملة ممنهجة ضد السجناء حسبما يتردد، تتعلق بخصومة بين عصابات داخل السجن. وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تمت مصادرة العديد من الأسلحة، بما في ذلك بنادق هجومية.

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