شاهد فعاليات #معرض_إحساس_للعطور في #الرياض @secopa16

︎ . ينطلق معرض احساس للعطور في منطقة الرياض ابتداء من تاريخ ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ حتى ١ يناير ٢٠٢٠ يومياً من الساعة ٣:٣٠ مساءاً حتى ١١:٥٩ مساءاً حيث سيطلق المعرض فعاليات و مسابقات علماً أن الحضور و الدخول مجاني للجميع و سيقام المعرض تحت رعاية صاحبة السمو الملكي سمو الأميرة سلطانة بنت منصور آل سعود و ستكون الفعاليات كالتالي :- Advertisements





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