شاهد.. رد فعل أمير عسير عندما استوقفه عسكري ليقدم له شكوى

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وثق مقطع فيديو عسكري يستوقف صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير عسير، ليقدم له شكوى.

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وأظهر مقطع الفيديو العسكري وهو يطلب من أمر عسير أن يأخذ حقه بعدما دهسته مركبة عمدًا، وتم إطلاق صراح الجاني.

وهنا ظهرت ردة فعل أبوية لأمير عسير وهو يطلب من العسكري مرافقته إلى الإمارة في سيارته الخاصة؛ لمعرفة تفاصيل الواقعة.



