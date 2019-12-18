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وثق مقطع فيديو عسكري يستوقف صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير عسير، ليقدم له شكوى.
وأظهر مقطع الفيديو العسكري وهو يطلب من أمر عسير أن يأخذ حقه بعدما دهسته مركبة عمدًا، وتم إطلاق صراح الجاني.
وهنا ظهرت ردة فعل أبوية لأمير عسير وهو يطلب من العسكري مرافقته إلى الإمارة في سيارته الخاصة؛ لمعرفة تفاصيل الواقعة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. رد فعل أمير عسير عندما استوقفه عسكري ليقدم له شكوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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