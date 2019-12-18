فيديو.. شاحنة قمامة تسير بسرعة 120 كم.. وأمانة العاصمة المقدسة تتوعد السائقَ

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توعدت أمانة العاصمة المقدسة باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه سائق شاحنة لجمع النفايات، أظهره مقطع فيديو، وهو يقود مركبته بسرعة تصل إلى 120 كم/ الساعة، ويتسابق على الطريق مع شاحنة أخرى، معرضاً نفسه ومستخدمي الطريق للخطر.

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وكان أحد المغردين نشر عبر حسابه مقطع فيديو يرصد قائد سيارة القمامة، وهو يقود سيارته بسرعة تصل لـ120 كيلو متراً، مبينا أن المقطع صُور بأحد شوارع مكة المكرمة، مطالباً الأمانة بالتحقيق ومحاسبة السائق.

بدورها، أكدت أمانة العاصمة المقدسة، أنها تابعت المقطع وتسلمت شكوى المواطن، وأحالت الموضوع إلى الجهة المختصة لاتخاذ اللازم نظاماً تجاه السائق.



