بالتفاصيل.. تعرف على خدمات الأحوال المدنية الجديدة التي دشنها وزير الداخلية

︎ : . تضمنت الخدمات الإلكترونية، التي دشنها وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف أول أمس (الإثنين) في منصة أبشر، لعدد من قطاعات وزارة الداخلية، 5 خدمات إلكترونية جديدة تقدمها وكالة الأحوال المدنية. وتشمل الخدمات الإلكترونية الجديدة للأحوال المدنية الخدمات التالية: خدمة تسجيل المواليد: تسجيل المولود عبر “أبشر”، ويجري إصدار وإيصال شهادة الميلاد وسجل الأسرة عبر العنوان الوطني دون الحاجة لزيارة الأحوال المدنية. خدمة إيصال سجل الأسرة للزوج: Advertisements طلب إصدار سجل الأسرة وإيصاله عبر “أبشر”، وإيصاله عبر العنوان الوطني دون الحاجة لزيارة الأحوال المدنية. خدمة إيصال سجل الأسرة للأمهات: طلب إصدار سجل الأسرة للأمهات عبر “أبشر”، وإيصاله عبر العنوان الوطني دون الحاجة لمراجعة الأحوال المدنية. خدمة تعديل المهن للمدنيين: تعديل المهن لكافة موظفي القطاعات الحكومية والخاصة إلكترونياً من قبل القطاعات. خدمة تقدير المطورة: وتتضمن 3 خدمات وهي: إصدار أول لبطاقة الهوية الوطنية، وإصدار بدل تالف لبطاقة الهوية الوطنية، وإصدار بدل فاقد لبطاقة الهوية الوطنية.





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