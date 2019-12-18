السعودية اليوم / الجيش البوركيني يقضي على أربعة عناصر إرهابية شمال البلاد



واغادوغو 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واس

قضت القوات البوركينية على اربعة مسلحين وسيطرت على قاعدة تموين في منطقة بالهورو شمال البلاد.

وجاء في بيان للجيش البوركيني ان قواته اكتشفت القاعدة المذكورة خلال دورية استكشاف ومراقبة في المنطقة الذكورة وصادرت أسلحة ثقيلة وذخيرة ومتفجرات كانت بداخلها فيما قضت على العناصر الأربعة الذين كانوا يحرسونها .

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