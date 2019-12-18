السعودية | الملك سلمان يشدد على دور منظمة التعاون الإسلامي في وحدة الصف

شكرا لقرائتكم الملك سلمان يشدد على دور منظمة التعاون الإسلامي في وحدة الصف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على أهمية العمل تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي لتحقيق وحدة الصف بين أعضائه.

وجاء تأكيد الملك سلمان أثناء اتصال تلقاه من رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد.

خمسون عاما منذ تأسيس منظمة التعاون الإسلامي التي تجمع في عضويتها كل الدول الإسلامية الـ 57، هذا العام احتفلت بيوبيلها الذهبي بإقامة مناسبات في دول عدة لتعزيز دورها.

وألح خادم الحرمين الشريفين على دور المنظمة الإسلامية في وحدة الصف، مشددا على ضرورة أن يبقى أي جهد للتعاون بين أعضائها تحت مظلتها بما يحقق مصلحة الأمة.

ويأتي اتصال رئيس الوزراء الماليزي قبل يوم واحد من اجتماع أُعلن عنه سابقا بين خمس دول تحتضنه العاصمة الماليزية كوالالمبور، تجمع إيران وتركيا وإندونيسيا وماليزيا وقطر، قبل أن تنشر وسائل إعلام ماليزية اعتذار الرئيس الإندونيسي عن حضور القمة، وأضاف الإعلام الماليزي أن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اعتذر هو الآخر عن الحضور.