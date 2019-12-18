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قلّد مدير مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 بمنطقة مكة المكرمة العقيد علي بن عطية الغامدي بمكتبه، العقيد أحمد بن موسى الزهراني، بحضور مساعد مدير مركز العمليات الأمنية الموحدة العقيد وليد بن سامي أبو شنب.
وأعرب العقيد "الزهراني" عن سعادته، مؤكدًا أن الترقية ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
18 ديسمبر 2019 - 21 ربيع الآخر 1441 02:15 AM
أكد أن الترقية ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطنمدير مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 يقلّد "الزهراني" رتبته الجديدة عقيدًا
قلّد مدير مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 بمنطقة مكة المكرمة العقيد علي بن عطية الغامدي بمكتبه، العقيد أحمد بن موسى الزهراني، بحضور مساعد مدير مركز العمليات الأمنية الموحدة العقيد وليد بن سامي أبو شنب.
وأعرب العقيد "الزهراني" عن سعادته، مؤكدًا أن الترقية ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
، مدير مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 يقلّد "الزهراني" رتبته الجديدة عقيدًا ،
المصدر : الخليج 365
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