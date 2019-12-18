، مدير مركز العمليات الأمنية الموحدة 911  يقلّد "الزهراني" رتبته الجديدة عقيدًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أن الترقية ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن

قلّد مدير مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 بمنطقة مكة المكرمة العقيد علي بن عطية الغامدي بمكتبه، العقيد أحمد بن موسى الزهراني، بحضور مساعد مدير مركز العمليات الأمنية الموحدة العقيد وليد بن سامي أبو شنب.

وأعرب العقيد "الزهراني" عن سعادته، مؤكدًا أن الترقية ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.