أمانة مكة تكشف حقيقة القبض على عمال يتاجرون بكسوة الكعبة.. صور

الأربعاء 18 ديسمبر 2019

كشفت أمانة العاصمة المقدسة "مكة"، عن حقيقة ما تم تداوله على مواقع السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية حول مداهمة منزلا والقبض على عمال يفصلون كسوة الكعبة.



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ونفى المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة رائد سمرقندي، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن مداهمة بلدية "المسفلة" مساء اليوم، والقبض على عماله يفصلون كسوة الكعبة، ويتم بيعها على المعتمرين بعشرات الآلاف لقطعة لا تتجاوز ربع متر.

وأضاف "سمرقندي": أن خبر الضبط قديم، ووقع بتاريخ 27 صفر من عام 1440هـ، ، بعد أن ألقت أمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع شعبة الضبط الإداري، القبض على أكثر من 20 وافدا من جنسية الآسيوية، داخل عمارة يقومون بحياكة كتابة الآيات القرآنية بالتطريز مشابهةً لمصنع كسوة الكعبة المشرفة.