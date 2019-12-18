شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الشرقية تعتذر عن مضايقات «تجمعات مياه الأمطار» والان نبدء بالتفاصيل

رصدت ”الخليج 365”، خلال جولتها الميدانية، مواقع تجمعات مياه الأمطار، التي تجمعت في بعض الطرق بالأحياء في حاضرة الدمام، ورصدت انسيابية الحركة المرورية، وكذلك الازدحام في بعض الشوارع، وتواجد الدوريات الأمنية.

» معالجة المواقع

وانتهت فرق أمانة المنطقة الشرقية من معالجة مواقع تجمعات المياه في مدن الدمام والخبر والظهران، بعد هطول الأمطار الغزيرة طوال الـ24 ساعة الماضية، وتكثفت الجهود في حيي الفاخرية والجامعيين بالدمام بعد تأثرهما بشكل كبير.

» اعتذار الأمانة

وأكدت الأمانة أن فرق إدارة تصريف الأمطار حددت بشكل واضح المواقع الجديدة لتجمعات المياه الأكثر حرجا، ومسبباتها، لمعالجتها هندسيا بشكل عاجل، موجهة الشكر للمواطنين والمقيمين، على تعاونهم وتفهمهم، واعتذرت عن أي مضايقات بسبب تجمعات المياه في بعض الأماكن.

» استقبال البلاغات

ودعت الأمانة جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى، عبر قنوات الأمانة التفاعلية، والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم، عن طريق خدمة 940، مشيرة إلى أنها طورت خدمة 940 ليمكن للمستفيد أن يرفع البلاغ بشكل أسهل وأسرع بالصوت والصورة.

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» تقرير الأرصاد

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الشرقية أن حالة الطقس بالمنطقة، سماء غائمة إلى غائمة جزئيا، مع فرصة لهطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للغبار، وطقس بارد نسبيا، والرياح السطحية شمالية غربية وسرعتها 25 - 45 كم/س، وقد تصل الهبات إلى أكثر من 55 كم/س وحالة البحر متوسط - هائج.

» انسيابية المرور

فيما عالج فرع وزارة النقل بالمنطقة وضع عدد من الطرق؛ لتسير الحركة بالطرق الرئيسية بشكل جيد، وتعمل على شفط المياه المتجمعة بالطرق التابعة لها؛ لضمان انسيابية الحركة المرورية.

» مناهيل التصريف

وقال المختص في شؤون البنية التحتية والطرق م.أحمد الزهراني: إن من أسباب تجمع مياه الأمطار في الطرق والشوارع عدم وجود ميول في الشوارع «الإسفلت»، وعدم وجود مناهيل تصريف المياه، بالإضافة إلى الحفريات التي تقام من الوزارات الأخرى.

وأشار الزهراني إلى أنه وبكل تأكيد، في حال وجود ميول للشارع «الإسفلت»، ووجود مناهيل تصريف لمياه الأمطار، وعدم وجود حفريات، ستختفي تجمعات المياه بتاتا.