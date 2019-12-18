شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج تحليل السجائر الجديدة لم تصل من المختبر الدولي والان نبدء بالتفاصيل
وكانت الهيئة قد أخبرت ”الخليج 365” قبل أيام بأن النتائج سوف تُعلن أمس الثلاثاء، كما ذكرت ـ مساء أمس الأول ـ المعلومة نفسها في لقاء تلفزيوني.
وقال الإدريس: «في حال ظهرت النتائج سيتم الإعلان عنها، ومن المفترض أن تصل خلال الأيام القليلة القادمة».
» تغير النكهة
ما زالت أزمة «الدخّان» قائمة وسط تذمر المدخنين من تغيّر طعم السجائر مع التغليف الجديد «العادي». وسبق أن طالبت وزارة التجارة وهيئة الغذاء والدواء شركات التبغ في المملكة بالإفصاح عن مكونات السجائر، وتقديم مكونات التراكيز، ومصدر مادة التبغ المكونة للسجائر، والأوراق والمرشحات المستخدمة، ومكان تصنيعها وتعبئتها قبل تصديرها للمملكة، إضافة إلى مكونات الانبعاثات وتوضيح أسباب تغيّر النكهة.
» مختبر دولي
وكانت هيئة الغذاء والدواء قد أكدت عدم صدور أي نتائج سابقة، أو أي تصريحات بخصوص إعادة الدخان القديم إلى السوق، بعد إرسال عينات من 7 أنواع من التبغ الموجود في السوق المحليّة إلى مختبر دولي، لإجراء دراسة حول جودتها ونكهتها، وما إذا كان هناك أي تغيّر في جودة ونكهة التبغ المستخدم خلال السنتين الماضيتين.
» تزايد الشكاوى
وينتظر المدخّنون الإفصاح عن النتائج بعد إثارتهم للجدل عن التغيّر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رغبةً منهم في عودة الدخان القديم إلى الأسواق، بعد تزايد الشكاوى من تغيّر النكهة، ورفضهم استخدامه إلا بعد تجربته أو بعد تبيان أضراره.
يذكر أن نتائج التحليل لم تصل حتى مثول الجريدة للطباعة.
كانت هذه تفاصيل خبر نتائج تحليل السجائر الجديدة لم تصل من المختبر الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.