شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج تحليل السجائر الجديدة لم تصل من المختبر الدولي والان نبدء بالتفاصيل

مرّ أمس الثلاثاء من دون إعلان نتائج مكوّنات السجائر الجديدة، حسبما أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، سابقاً. وحال وصول النتائج من المختبر الدوليّ دون إعلان النتائج، طبقاً لما ذكره المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للغذاء والدواء إدريس الإدريس لـ ”الخليج 365”.

وكانت الهيئة قد أخبرت ”الخليج 365” قبل أيام بأن النتائج سوف تُعلن أمس الثلاثاء، كما ذكرت ـ مساء أمس الأول ـ المعلومة نفسها في لقاء تلفزيوني.

وقال الإدريس: «في حال ظهرت النتائج سيتم الإعلان عنها، ومن المفترض أن تصل خلال الأيام القليلة القادمة».

» تغير النكهة

ما زالت أزمة «الدخّان» قائمة وسط تذمر المدخنين من تغيّر طعم السجائر مع التغليف الجديد «العادي». وسبق أن طالبت وزارة التجارة وهيئة الغذاء والدواء شركات التبغ في المملكة بالإفصاح عن مكونات السجائر، وتقديم مكونات التراكيز، ومصدر مادة التبغ المكونة للسجائر، والأوراق والمرشحات المستخدمة، ومكان تصنيعها وتعبئتها قبل تصديرها للمملكة، إضافة إلى مكونات الانبعاثات وتوضيح أسباب تغيّر النكهة.

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» مختبر دولي

وكانت هيئة الغذاء والدواء قد أكدت عدم صدور أي نتائج سابقة، أو أي تصريحات بخصوص إعادة الدخان القديم إلى السوق، بعد إرسال عينات من 7 أنواع من التبغ الموجود في السوق المحليّة إلى مختبر دولي، لإجراء دراسة حول جودتها ونكهتها، وما إذا كان هناك أي تغيّر في جودة ونكهة التبغ المستخدم خلال السنتين الماضيتين.

» تزايد الشكاوى

وينتظر المدخّنون الإفصاح عن النتائج بعد إثارتهم للجدل عن التغيّر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رغبةً منهم في عودة الدخان القديم إلى الأسواق، بعد تزايد الشكاوى من تغيّر النكهة، ورفضهم استخدامه إلا بعد تجربته أو بعد تبيان أضراره.

يذكر أن نتائج التحليل لم تصل حتى مثول الجريدة للطباعة.