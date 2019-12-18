شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يؤكد أهمية تكامل الجهود لتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

بين صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية أن فئة الأشخاص ذوي الإعاقة عزيزة على الجميع، ودائما ما تثبت أنها قادرة على تجاوز الصعاب والحواجز التي في مخيلة المثبطين، وعبر سموه عن فخر واعتزاز الجميع بما يحققه الأشخاص ذوو الإعاقة في مختلف المجالات، مؤكدا ضرورة العمل على تكامل الجهود في كل ما يقدم لهذه الفئة، وصولا إلى أفضل مستويات تقديم الخدمات.

جاء ذلك خلال لقاء سموه بمكتبه بديوان الإمارة أمس، مدير عام جمعية إيفاء لرعاية ذوي الإعاقة عبدالعزيز المحبوب، وعددا من طلاب الجمعية، الذي حققوا عددا من المنجزات.

وأكد سموه ضرورة الحرص على تجويد وتحسين الخدمة، وتمكين مؤسسات القطاع غير الربحي من ابتكار وتطوير خدمات تراعي تطلع هذه الفئة، وتسهم في تحقيق رؤية المملكة الطموحة، والتي تبنت تعزيز واستثمار قدرات وأبناء الوطن.

ونوه سمو أمير الشرقية بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- من دعم واهتمام لذوي الإعاقة، وحرص على تمكينهم، واستثمار قدراتهم وطاقاتهم، متمنيا سموه لمنسوبي الجمعية التوفيق.

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من جانبه، عبر مدير عام جمعية إيفاء لذوي الإعاقة عبدالعزيز المحبوب عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية، على دعمه المتواصل والمستمر للجمعية، والذي أثمر عن تحقيق الجمعية عددا من المنجزات، منها التوسع في تقديم الخدمات، والتعاون مع عدد من شركات التأمين، حيث وصلت الجلسات العلاجية خلال العام إلى 30 ألف جلسة، فيما تجاوزت حالات تركيب الأطراف إلى أكثر من 1625 حالة.

كما بين المحبوب أن طلاب الجمعية حققوا عددا من المنجزات، تمثلت في تحقيق الطالب حمد السبيعي المركز الأول في فئة التحمل في سباق الجري الخيري السنوي الذي أقيم مؤخرا برعاية سمو أمير المنطقة الشرقية، كما حقق الطالب عبدالله المطيري المركز الثاني والطالب صالح الخلف المركز الثالث في فئة الشلل الدماغي.

مضيفا: إن المنجزات تواصلت بتحقيق طلاب الجمعية فارس الزامل، وسعود الزبيل، وسليمان العتيبي مراكز متقدمة في ماراثون «بترومين».