شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. محاكمة المتهمين في وفاة «الفتاة رزان» بخطأ طبي والان نبدء بالتفاصيل

يقف المتهمون في قضية وفاة الفتاة «رزان الهدهود»، بخطأ طبي، في برج الدمام الطبي، اليوم الأربعاء، أمام المحاكمة في الهيئة الشرعية بالمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية.

» ادعاءات وتقارير

ويواجه 5 أطباء الادعاءات التي تقدم بها والد الفتاة، والتقارير النهائية، بعد انتهاء التحقيقات من قبل اللجان المختصة، وإحالة القضية إلى الهيئة الشرعية لاتخاذ القرار المناسب بعد مداولات للقضية استمرت قرابة 720 يومًا.

» موعد نهائي

وقال والد الفتاة أحمد الهدهود لـ ”الخليج 365”: إن اليوم الأربعاء هو الموعد النهائي للبت في قضية وفاة ابنته رزان بخطأ طبي، في برج الدمام الطبي، مضيفًا: إن فصول قضية ابنته سيكشف الستار عنها في الهيئة الشرعية بالشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية.

» إنصاف الناس

وتابع: «3 أطباء، وطبيبتان أخريان، سيمثلون للمحاكمة بعد مرور قرابة السنتين من وفاة رزان، واليوم الأربعاء هو الموعد النهائي لمحاكمة المتسببين في وفاتها، وأن ما دعاه لمحاكمتهم هو لإنصاف الناس من الأخطاء الطبية المتكررة».

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» سماع الدعوى

وقال المتحدث الرسمي لصحة الشرقية أسعد سعود، إن الهيئة الصحية الشرعية، تعقد جلستها اليوم؛ لسماع الدعوى المقامة بوفاة الفتاة «رزان الهدهود»، للنظر فيها واتخاذ ما تراه مناسبًا.

» تقرير اللجنة الاستشارية

وأحالت لجان استشارية فنية متخصصة «محايدة»، من المركز السعودي لسلامة المرضى، التي تم تشكيلها بتوجيهات وزير الصحة، تقريرها إلى الهيئة الشرعية؛ للنظر في تفاصيل الحالة، والإجراءات الطبية التي تم اتخاذها منذ دخول الفتاة المستشفى وحتى وفاتها.

» جهة مستقلة

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة الصحية الشرعية جهة مستقلة، تنظر في القضايا الصحية الشرعية، يرأسها قاض من وزارة العدل، وعضوية أطباء استشاريين من التعليم، والصحة، وعضو نظامي، وتعقد الهيئة جلساتها بجدول جلسات محددة، وتنظر في القضايا بحسب تسلسل ورودها، وتعمل بعد ذلك على إنهاء القضايا، وتصدر حكمها الذي تراه حسب ما يتبين لها.

وانفردت ”الخليج 365” بتفاصيل وفاة الفتاة «رزان»، في حينها.