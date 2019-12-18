شكرا لقرائتكم خبر عن الملك لرئيس وزراء ماليزيا: بحث قضايا الأمة عبر «التعاون الإسلامي» والان نبدء بالتفاصيل

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، على أهمية العمل الإسلامي المشترك من خلال منظمة التعاون الإسلامي بما يحقق وحدة الصف لبحث كافة القضايا الإسلامية التي تهم الأمة.

واستعرض الملك المفدى -أيده الله-، خلال اتصال هاتفي، تلقاه أمس، من رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد، العلاقات بين البلدين وفرص تعزيزها في مختلف المجالات.

من جهة أخرى، تلقى خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- اتصالا هاتفيا، أمس الأول، من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

ووصف -أيده الله- خلال الاتصال علاقة المملكة بالاتحاد الأوروبي بالتاريخية، ومن أهم الشركاء الدوليين، مؤكدا رغبة المملكة في تعزيز الشراكة بين الجانبين بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الجهود الدولية الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في العالم، وتطلع خادم الحرمين الشريفين إلى مشاركة فعالة للاتحاد الأوروبي في قمة دول مجموعة العشرين القادمة التي ستستضيفها المملكة. من جهتها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية على أهمية العلاقة بين دول الاتحاد الأوروبي والمملكة، وتحقيق المصالح المشتركة، مبدية حرصها الكبير على الدور البناء للاتحاد الأوروبي في قمة العشرين القادمة في المملكة.من جهة أخرى، بحث خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، مع وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس، المستجدات في المنطقة.واستعرض الملك المفدى مع «ديندياس»، خلال استقباله أمس، أوجه التعاون الثنائي بين المملكة واليونان، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في شتى المجالات.‏حضر الاستقبال، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني د. مساعد العيبان، وسفير اليونان لدى المملكة ايوانيس تاغيس، وعدد من المسؤولين.