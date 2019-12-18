شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخدمة المدنية: 40 % نسبة السيدات بالقطاع الحكومي والان نبدء بالتفاصيل

كشف وزير الخدمة المدنيّة سليمان الحمدان أن نسبة السيدات اللاتي يعملن في القطاع الحكومي بلغت 40.04% مقارنة بـ 39.08% في العام الماضي.

وذكر في لقاء على الهواء مباشرةً أجراه أمس، أن هناك أوزانا حددت من قبل الجهات ومن قبل الوزارة لرؤية ما إذا كان الشخص يستحقّ الترقية من عدمه، حيث يتم الرفع بأعداد المرشّحين لهذه الترقيات للوظائف الشاغرة إلى المسؤول المختص، الذي بدوره يرفعها إلى الوزير المختص لاعتمادها، مشيراً إلى أن الترقيات تتمّ بشكل شهري مرّتين أو بشكل أسبوعي وليست مقيّدة بأي وقت.

وأضاف الحمدان أنه كان يرد الوزارة في حدود 14 ألف خطاب تظلّمات في أمور مختلفة من الموظفين والموظفات، والآن تمت أتمتتها، وتتم متابعتها متابعة دقيقة من قبل خدمة العملاء، ثم الإجابة عليها، والتنسيق والتواصل حيالها، موضحاً أن كافة عمليات إدارات الموارد البشريّة تمت أتمتتها بما فيها الترقيات والتعيين على الوظائف، وكل ما تعنيه إدارة الأداء، حيث نعمل مع 5 جهات حكوميّة ضخمة في إدارة الأداء.

وأضاف أن الوزارة يردها نحو 40 ألف طلب ورقي للتعامل معه، وبعد الأتمتة يتم إنجاز الطلبات خلال يومين فقط من العمل.

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وذكر وزير الخدمة المدنيّة أن إنهاء خدمات وأوراق تقاعد الموظف كانت تأخذ مدة تصل في الغالب لـ 5 أشهر، وبعد الربط مع المؤسسة العامة للتقاعد فعملية إنهاء الخدمات وتوثيقها في المؤسسة لن تتجاوز 3 أيام.

وأكد أن البلد يزخر بالعديد من الكفاءات المميّزة من الجنسين، سيتم منحهم كافّة الفرص المتاحة، بعد العمل على الكثير من اللوائح وتجاوز المعوّقات. وأفاد بأنه تم إعداد وإطلاق برنامج نظام التوطين الإلكتروني وربطه بالوزارات المعنيّة.

وأوضح أن وزارة الخدمة المدنية منظم ومراقب لعمل الجهات الحكومية، وتم نقل بعض صلاحياتها للجهات الحكومية للقضاء تماما على المركزية. وأكد أن المنصة الوطنية «مسار» سوف تطلق في يناير 2020، حيث تعنى بمسار الموظفّ وتوفّر 17 خدمة.