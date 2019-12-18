شكرا لقرائتكم خبر عن 24 ألف سلة غذائية من مركز الملك سلمان للاجئين السوريين بالأردن والان نبدء بالتفاصيل
ويهدف المشروع إلى توزيع 24 ألف سلة غذائية تحتوي على المواد الأساسية كالأرز، والسكر، والشاي، والزيت، والبقوليات من العدس، والبرغل، والطحين، وخلافها والتي تلبي احتياجات الأسرة السورية لمدة شهر كامل.
ويسعى المركز لتقديم أفضل الخدمات للاجئين السوريين عبر تنفيذ المشاريع الإنسانية المتنوعة لتحقيق الرسالة النبيلة التي تعكس النهج الإنساني للمملكة العربية السعودية بوجوب توفير الرعاية الكاملة للاجئين السوريين في جميع المجالات للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمات الإنسانية التي يمرون بها.
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