شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون الاقتصادية» يناقش تقرير رؤية المملكة 2030 والان نبدء بالتفاصيل

بحث مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية التقرير الدوري الربعي لأداء برامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، المقدم من مكتب الإدارة الإستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. كما استعرض المجلس خلال اجتماعه أمس في قصر اليمامة بالرياض، عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية واتخذ حيالها التوصيات اللازمة، كما ناقش العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط بالاشتراك مع كبير الاقتصاديين في (ميتسوي سوميتو مو المصرفية). وتضمن العرض أبرز التطورات الاقتصادية عالمياً، وأهم التحديات والتوقعات طويلة وقصيرة الأجل التي تواجه الاقتصاد العالمي، ومستويات الدين العالمية وأبرز التوصيات حيالها.

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