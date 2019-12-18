شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون الاقتصادية» يناقش تقرير رؤية المملكة 2030 والان نبدء بالتفاصيل
كما استعرض المجلس خلال اجتماعه أمس في قصر اليمامة بالرياض، عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية واتخذ حيالها التوصيات اللازمة، كما ناقش العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط بالاشتراك مع كبير الاقتصاديين في (ميتسوي سوميتو مو المصرفية). وتضمن العرض أبرز التطورات الاقتصادية عالمياً، وأهم التحديات والتوقعات طويلة وقصيرة الأجل التي تواجه الاقتصاد العالمي، ومستويات الدين العالمية وأبرز التوصيات حيالها.
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