شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يدشن 13 خدمة إلكترونية في منصة «أبشر» والان نبدء بالتفاصيل

دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مكتبه بديوان الوزارة مساء أمس الأول، 13 خدمة إلكترونية في منصة «أبشر» لعدد من قطاعات وزارة الداخلية، وهي الأمن العام ممثلا بالإدارة العامة للمرور، والمديرية العامة للجوازات، ووكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، كما دشن سموه تطبيق أبشر أعمال في نسخته الأولى، وخدمة تسجيل مخالفات الذوق العام إلكترونيا المقدمة من الأمن العام.

واشتملت الخدمات الجديدة التي دشنها سمو وزير الداخلية على أربع خدمات للإدارة العامة للمرور، تمثلت في «مبايعة المركبات»، و«المركبات المحجوزة»، و«الاستعلام عن مخالفات المركبات الأجنبية»، بالإضافة إلى الاعتراض على المخالفات.

واشتملت الخدمات التي دشنها سموه للمديرية العامة للجوازات على خدمات المستثمر الأجنبي، والتأشيرات لأصحاب الإقامة المميزة، والاستعلام عن رقم الحدود، وتمديد الخروج والعودة لمن هم بالخارج.

كما اشتملت الخدمات لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية على «خدمة تسجيل المواليد»، و«تقدير» المطورة، و«تعديل مهن المدنيين»، و«إصدار سجل أسرة جديد للأمهات»، و«إصدار سجل أسرة في حالة الزواج».