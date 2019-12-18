شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم لإبراز رسائل الحرمين في الإعلام المرئي والمسموع والان نبدء بالتفاصيل

وقعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع. وجرى التوقيع على المذكرة في مقر الهيئة بالرياض، بحضور وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تركي الشبانة، والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن السديس، ووكيل الرئيس العام للشؤون الإدارية والمالية د. سعد بن محمد المحيميد، والوكيل المساعد للتخطيط والشؤون التطويرية بالوكالة عبدالعزيز بن علي الأيوبي.

وتنص مذكرة التفاهم على التعاون في عدد من المجالات كالإبراز العلمي والدعوي للحرمين الشريفين ونشر رسالتهما السامية، ونشر الخطب والدروس العلمية المقامة في الحرمين وترجمتها، والعمل على نشر الأفلام التوعوية التي تنتجها الرئاسة بالتعاون مع هيئة الإذاعة والتلفزيون لتوعية الحجاج والعمار والزوار.

كما اشتملت المذكرة على التغطية الإعلامية الشاملة للأخبار والخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين وما تقوم به الإدارات التابعة لهما، والتغطية المباشرة لمناشط الرئاسة من محاضرات ومؤتمرات مع التركيز على الأنشطة في موسمي الحج والعمرة.