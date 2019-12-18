شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم لإبراز رسائل الحرمين في الإعلام المرئي والمسموع والان نبدء بالتفاصيل
وتنص مذكرة التفاهم على التعاون في عدد من المجالات كالإبراز العلمي والدعوي للحرمين الشريفين ونشر رسالتهما السامية، ونشر الخطب والدروس العلمية المقامة في الحرمين وترجمتها، والعمل على نشر الأفلام التوعوية التي تنتجها الرئاسة بالتعاون مع هيئة الإذاعة والتلفزيون لتوعية الحجاج والعمار والزوار.
كما اشتملت المذكرة على التغطية الإعلامية الشاملة للأخبار والخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين وما تقوم به الإدارات التابعة لهما، والتغطية المباشرة لمناشط الرئاسة من محاضرات ومؤتمرات مع التركيز على الأنشطة في موسمي الحج والعمرة.
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