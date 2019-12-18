شكرا لقرائتكم خبر عن وفاتان و13 إصابة في انهيار سور جامعة المعرفة والان نبدء بالتفاصيل

توفي شخصان وأصيب 13 آخرون في حادث انهيار السور الخارجي وسقف المواقف لجامعة المعرفة بالرياض، أمس.

وأوضحت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض أن مركز التحكم والتوجيه تلقى بلاغا في تمام الساعة 01:28 ظهرا، عن وقوع حادث انهيار سور وسقف المواقف الجنوبية لمبنى تابع لجامعة المعرفة بمحافظة الدرعية بالرياض، ونتج عنه وفاة شخصين، وإصابة 13 آخرين تلقوا العلاج المناسب في حينه، وخرج معظمهم من المستشفى سالمين.

وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي: إنه على ضوء البلاغ الذي تلقته المديرية تم انتقال فرق الدفاع المدني والفرق المتخصصة بأعمال البحث والإنقاذ في حوادث الانهيارات إلى مقر الحادث، وجرى عزل الموقع لتأمين سلامة المتواجدين وتنفيذ خطة الإخلاء ‏في الأجزاء الأخرى للمبنى والقيام بأعمال البحث تحت الأنقاض.

وأفاد بأنه نتج عن الحادث حالتا وفاة لمواطن ومقيم، وإصابة 13 شخصا غادر منهم 10 سالمين بعد تلقي العلاج اللازم، فيما لا تزال باقي الحالات تتلقى العلاج، والعمل جار على مسح كامل الموقع للتأكد من عدم وجود أي أشخاص آخرين.