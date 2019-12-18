شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون مشترك بين البريد السعودي والمصري والان نبدء بالتفاصيل
ووقع نيابة عن البريد السعودي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات م. هيثم العوهلي، ومن الجانب الآخر رئيس مجلس إدارة البريد المصري م. عصام الصغير.
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