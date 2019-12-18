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تعاون مشترك بين البريد السعودي والمصري

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وقعت مؤسسة البريد السعودي أمس، على مشروع مذكرة تفاهم مع البريد المصري، وذلك في عدد من المجالات ذات الصلة، أبرزها تحسين جودة الخدمات البريدية المقدمة لحجاج ومعتمري جمهورية مصر العربية، ووضع آلية عمل منافسة لمعالجة المراسلات القضائية بين البلدين الشقيقين، والحوالات المالية.

ووقع نيابة عن البريد السعودي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات م. هيثم العوهلي، ومن الجانب الآخر رئيس مجلس إدارة البريد المصري م. عصام الصغير.

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