وزير الخدمة المدنية: ليس من مهامنا توليد الوظائف.. والترقيات تُدار إلكترونياً

استضافت قناة “الإخبارية” – مساء اليوم (الثلاثاء) – وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان للحديث عن توجهات الوزارة بعد إقرار ميزانية العام القادم 2020م. وأكد الوزير خلال اللقاء أن الوزارة تنطلق من فكرة تقوم على أن عملها ومهمتها هي تنظيم عمل الجهات الحكومية ومراقبتها؛ إذ ليس من مهامها توليد الوظائف. كما أشار إلى أن مطلع العام القادم 2020 سيشهد إطلاق المنصة الوطنية لإدارة الموارد البشرية (مسار)، والتي تهتم – كما يدل عليه اسمُها – بالمسار المهني للموظف الحكومي، وتقدّم عدة خدمات إلكترونية، تصل لسبع عشرة خدمة، تهدف لاختصار الوقت والجهد.

وقال الحمدان إن الوزارة – في محاولة للقضاء على المركزية – نقلت بعض صلاحياتها إلى الجهات الحكومية، كما أن رقمنة العمليات ساهمت في إنجاز أربعين ألف طلبٍ ورقيّ خلال يومي عمل. وفيما يتصل بالترقيات، أوضح الحمدان أنها أضحت تدار من قبل نظام إلكتروني يحدد مدى استحقاقية الموظف، كما أنها لم تعُد مقيدة بزمن محددة، مؤكداً أن ما يتصل بها من تظلمات متابعٌ بدقة. وعن توطين الوظائف الحكومية، قال الوزير إن كل وظيفة يشغلها وافد تُعدّ شاغرة إذا توفر المواطن المؤهل لشغلها، كما أن الأنظمة لا تفرّق بين المواطنين على أساس الجنس، فكل الوظائف المتاحة يمكن للمواطنين والمواطنات شغلها.