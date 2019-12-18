انتهاء مهلة شركات التبغ دون إعلان تفسيرات “تغير الطعم والنكهة”

كشف استفتاء أجرته قناة الحرة الأمريكية بأن 85% يعتبرون دخول العثمانيين إلى المنطقة العربية قبل خمسة قرون بأنه غزو عثماني، وجاء الاستفتاء بسؤال شارك فيه أكثر من 12 ألف شخص بما نصه “بعد عرض مسلسل “ممالك النار”؛ هل تعتبر دخول العثمانيين إلى المنطقة العربية قبل خمسة قرون “فتح إسلامي أو غزو عثماني”، حيث حسم المشاركون بأنه غزو عثماني بنسبة 85% مقابل 15% لـ لفتح إسلامي.
يذكر أنه وطوال تاريخ الدولة العثمانية الممتد لنحو 600 عام ارتكبت فظائع ومجازر عدة، وبالرغم من محاولة قادتها وبعض الساسة والمفكرين الذين كانوا على قناعة بها ربطها بالإسلام، إلا أن تاريخها الدموي يرفض المحاولات، ويقطع صلتها بالإسلام ودولته الراشدة.
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