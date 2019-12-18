نفى المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة رائد سمرقندي، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، عن مداهمة بلدية “المسفلة” مساء اليوم، منزلًا بمنطقة “النكاسة”، والقبض على عمالة من الجنسية البرماوية يفصلون كسوة الكعبة، ويتم بيعها على الناس والمعتمرين والحجاج بمبالغ طائلة وصلت لعشرات الآلاف لقطعة لا تتجاوز ربع متر.
وأضاف “سمرقندي”: أن “خبر الضبط قديم، ووقع بتاريخ 27 صفر من عام 1440هـ، بعد أن ألقت أمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع شعبة الضبط الإداري، القبض على أكثر من عشرين شخصًا من الجنسية الآسيوية، داخل عمارة سكنية وحوش به غرف شعبية، في حي العتيبية بمكة المكرمة، يقومون بحياكة كتابة الآيات القرآنية بالتطريز مشابهةً لمصنع كسوة الكعبة المشرفة”. وجرت المداهمة وضبط العمالة بالتعاون مع شعبة الضبط الإداري، وقد تم ضبط أكثر من 20 رجلًا وامرأةً وطفلًا، تم تسليمهم جميعًا للضبط الإداري؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. “أمانة مكة” تكشف حقيقة ضبط عمالة يصنعون قماشًا شبيهًا بكسوة الكعبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.