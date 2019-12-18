نشرة سوق العمل تكشف عن عدة مؤشرات إيجابية خلال الربع الثالث من 2019

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أظهرت نشرة سوق العمل للربع الثالث من 2019م التي أصدرتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يوم السبت، عدة مؤشرات إيجابية مقارنة بالربع السابق حيث بينت ارتفاع إجمالي المشتغلين السعوديين بمقدار 146 ألف مشتغل، كما ارتفع معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديين من 42% إلى 45.5% مقارنةً بالربع الثالث من 2018م.
وبينت النشرة، عن ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية للجميع من 157.9 إلى 58.4%، كما ارتفع إجمالي المشتغلين بمقدار 290 ألف مشتغل.
وأوضحت لبنشرة، عن انخفاض معدل البطالة للسعوديين 12.3 إلى 12% وانخفاض معدل البطالة للذكور السعوديين من 6% إلى 5.8%، وانخفاض معدل البطالة للإناث السعوديات من 31.1 إلى 30.8%.
كما أوضحت النشرة معدل المشاركة الاقتصادية للإثاث السعوديات عند 23.2%.
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