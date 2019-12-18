هذه الأغذية المصنعة تسبب أمراض قاتلة.. تجنبها فورا

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قالت الجمعية الألمانية للتغذية، إن الأغذية المصنعة تشكل خطرا جسيما على الصحة، حيث إنها لا تؤدي إلى البدانة فقط، بل ترفع أيضا خطر الإصابة بأمراض القلب والأزمات القلبية والسكتات الدماغية.
وأوضحت الجمعية أن السبب في ذلك يرجع إلى احتواء الأغذية المصنعة على ما يعرف بالدهون المتحولة Trans fats، التي ترفع نسبة الكوليسترول الضار بالدم..، مما يؤدي إلى تصلب وانسداد الشرايين.
ولتجنب هذه المخاطر تنصح الجمعية بالإقلال من الأغذية المصنعة مثل البطاطس المحمرة ورقائق البطاطس والمخبوزات والحلويات والأطعمة الجاهزة والوجبات السريعة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
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