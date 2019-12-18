مدني جدة يباشر انهيار 3 واجهات لشقة شرق جدة

ذكر المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أن الدفاع المدني بحافظة جدة باشر حادث انهيار 3 واجهات لشقة بالدور الرابع شرق محافظة جدة نتيجة اشتعال لحظي تسبب في اندلاع حريق بمنجرة مجاورة تم إخماده، ولم يتسبب في حدوث أي إصابات أو خسائر بالأرواح .

وأشار إلى أن مركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة تلقى بلاغا مفاده نشوب حريق في بناية من 4 أدوار شرق محافظة جدة، وتم تحريك فرق الإطفاء والإنقاذ تساندها الآليات وفرق التدخل بعد تمرير البلاغ لكافة الجهات ذات العلاقة عن طريق مركز العمليات الأمنية . وأضاف: مع وصول الفرق لموقع الحادث كانت سحب الدخان تتصاعد من شقة بالدور الرابع، مع اندلاع حريق داخل منجرة مجاوره للبناية، وتابع "عمدت الفرق على إخلاء البناية من قاطنيها والبحث عن مصابين أو محتجزين تحديدا بالدور الرابع موقع الاشتعال اللحظي". وبين أن الحادث نتيجة تسرب غاز، نتج عنه انهيار 3 واجهات لثلاث غرف جنوب وشمال وغرب البناية مما أدى إلى اشتعال النار داخل الشقة وتساقط شظايا من اللهب على منجرة مجاورة شمال البناية تسبب في نشوب الحريق في محتويات المنجرة من مواد أسفنج وأقمشة وأخشاب.

وتابع عملت فرق الإطفاء في عمليات المكافحة على 3 محاور تمثلت في مواجهة الحريق داخل الشقة ومكافحة ألسنة اللهب في المنجرة، فيما عملت الفرق في المحور الثالث على الحد من انتشار الحريق للمواقع المجاورة للمنجرة المحترقة. وأكد أن التحقيق في الحادث بمشاركة الجهات ذات العلاقة قائم لمعرفة الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق.