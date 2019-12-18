الكهموس يبحث التعاون مع نائب وزير الخارجية الأميركي

التقى رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن الكهموس، أمس، نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون المخدرات الدولية وتطبيق القانون جيمس والش، وذلك على هامش أعمال الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي يعقد في أبوظبي من 16 - 20 ديسمبر 2019.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث أوجه التعاون في سبل ملاحقة أموال الفاسدين، وإعادتها إلى خزينة الدولة.