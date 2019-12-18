بنتن يجتمع بسفير روسيا لدى المملكة

استقبل وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، في مكتبه بالرياض أمس، سفير روسيا فوق العادة والمفوض لدى المملكة سيرجي كوزلوف. وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات العلاقة بضيوف الرحمن القادمين من روسيا.



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