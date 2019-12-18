5 إستراتيجيات لحفظ النعمة بالعارضة

رعى محافظ العارضة سلطان عجمي بن منيخر بالمحافظة إقرار إستراتيجيات وأهداف وخطط جمعية وجد الخير لحفظ النعمة بمنطقة جازان، وذلك في اجتماعها الأول مع بعض مديري الإدارات الحكومية والجهات الخيرية والتطوعية وأصحاب القطاع الخاص ورجال المال والأعمال بالمحافظة، بهدف التعريف بالجمعية ومشاريعها وعقد شراكات مجتمعية لتوعية وتثقيف المجتمع، للحد من الإسراف والتبذير وأساليب المحافظة على الفائض من النعم، من خلال عدة مشاريع ومبادرات مجتمعية. وكشف رئيس جمعية وجد الخير لحفظ النعمة سلطان العبدلي في الاجتماع، وجود 5 إستراتيجيات للجمعية في المحافظة تتمثل في التوعية والإعلام، والحد من الفاقد والمهدر من الطعام، وإعادة الاستفادة من الفائض، واستحداث مشاريع تنموية من خلال تلك الشراكات تكفل الاستدامة المالية الداعمة لمشاريع وبرامج حفظ النعمة، والعمل على تفعيل مشاركة المتطوعين في مشاريع حفظ النعمة. شهد محافظ العارضة الدكتور سلطان منيخر خلال الاجتماع توقيع عقد إنشاء مقر جمعية وجد الخير لحفظ النعمة وتدشين أول برامج الجمعية بالمحافظة، من خلال مشروع الاستفادة من فائض الطعام في قصور الأفراح والمطاعم عبر توزيعه على الأسر الفقيرة والمحتاجة بالمحافظة، كما تفقد المركبة التي تبرعت بها مؤسسة الماجد للعود لمصلحة المشروع. حث ابن منيخر العاملين في الجمعية على بذل قصارى الجهد من أجل أن تطلع بدورها في المجتمع وتؤدي رسالتها التي أنشأت من أجلها، مؤكد أن ولاة الأمر دائما يسهلون إنشاء مثل هذه الجمعيات ويدعمونها في مختلف المجالات، مذكرا إياهم بتوجيهات أمير المنطقة ونائبه على بذل الجهود وتذليل الصعوبات التي تواجه العمل الخيري المنظم والمرخص، متمنيا رؤية مناشط الجمعية في حفظ النعمة في كافة محافظات المنطقة، ومقدما شكره لجميع المتطوعين فيها.



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