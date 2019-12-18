الهلال الأحمر يباشر حادث انهيار جدار بـ16 فرقة إسعافية بالرياض

باشرت هيئة الهلال الأحمر السعودي حادث انهيار السور الخارجي مع مواقف السيارات لإحدى الجامعات بالرياض، والذي نتج عنه ثلاث إصابات ووفاة. وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل، أن غرفة العمليات تلقت بلاغا من مواطن عند الساعة الواحدة وثماني وعشرين دقيقة ظهر اليوم بوجود انهيار داخل مبنى جامعة المعرفة شمال الرياض، وعلى الفور تم توجيه 10 فرق إسعافية وصلت خلال 10 دقائق، وتم تدعيمها بـ6 فرق إضافية مع القيادة الميدانية، ونتج عن الحادث ثلاث إصابات ما بين متوسطة إلى حرجة وحالة وفاة. وقال الجلاجل إن الهيئة أبقت على فرقة عنايات متمركزة في الموقع حتى انتهاء الحدث. من جهته، قام المشرف العام على الشؤون الإسعافية الدكتور أحمد السلامة بزيارة لموقع الحادث وتفقد الفرق الإسعافية المتواجدة، والاطلاع على تفاصيل الحادث والأعمال الإسعافية التي تقوم بها الهيئة.



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