الشورى ينظم ندوة اللغة العربية والذكاء الاصطناعي

افتتح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان في مقر المجلس بالرياض، أمس، ندوة «اللغة العربية والذكاء الاصطناعي» التي نظمها المجلس بالتعاون مع وزارة التعليم ومركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية، بحضور عدد من أعضاء المجلس ومنسوبيه. واستهل مساعد رئيس مجلس الشورى الندوة بكلمة أشار فيها إلى أهمية هذه الندوة التي تهدف إلى مشاركة مجلس الشورى بالاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية الذي يوافق يوم 18 ديسمبر من كل عام. وأضاف أن مجلس الشورى يسعى إلى تعزيز دور النخب والمؤسسات في المحافظة على اللغة العربية، ولإحلال المصطلحات العربية بدلا من المصطلحات الأجنبية، خاصة في مجالات العمل الشوري. من جهتها، أشارت عضو مجلس الشورى نائب رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار مديرة الندوة الدكتورة فوزية أبا الخيل، إلى أن خادم الحرمين الشريفين أكد أن لغتنا العربية لغة حضارة وثقافة، داعية إلى اعتماد اللغة العربية لغة رسمية في المؤتمرات والندوات التخصصية، لافتة النظر إلى حرص مجلس الشورى على تفعيل ذلك.

من جهة أخرى، تحتفي وزارة التعليم والإدارات التابعة لها بمناطق ومحافظات المملكة باليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف اليوم الأربعاء 18 ديسمبر، حيث تأتي جميع الفعاليات المصاحبة لهذا العام تحت شعار «اللغة العربية والذكاء الاصطناعي».