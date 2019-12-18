مدير جامعة القصيم يستقبل رئيس التحرير والصيني يشيد بنجاحات إدارة الإعلام والاتصال

استقبل مدير جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن الداود، في مكتبه بالمدينة الجامعية، أول من أمس، رئيس تحرير ‫صحيفة دوت الخليج‬ الدكتور عثمان الصيني، ومدير مكتب الصحيفة في منطقة ‫القصيم فهد الجهني، بحضور المشرف العام على الإدارة العامة للإعلام والاتصال بالجامعة فهد بن نومة. وعقب اللقاء تجول «الصيني» في مقر الإدارة العامة للإعلام والاتصال بالجامعة للتعرف على أقسامها والتجهيزات الحديثة المستخدمة في الإدارة لإنتاج كافة المواد الإعلامية والصحفية، مشيدا بدور الإدارة الفعال من خلال أقسامها المختلفة ومهنيتها العالية في مختلف المجالات المقروءة والمرئية والمسموعة، إضافة إلى تميز صحيفة جامعة القصيم، ومهنيتها العالية، وذلك من خلال إصدار جملة من الأعداد، والمشاركة بعدد من الملاحق التي تواكب المناسبات الوطنية للمملكة. هذا وكانت جامعة القصيم رافدا علميا وثقافيا وفكريا على مستوى المملكة، من خلال التطورات الأخيرة التي تعد أكبر مؤسسة تعليمية بالمنطقة، وحظيت بتدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان لمشاريعها خلال زيارة للقصيم، كما حصلت على العديد من الإنجازات التي تفاخر به القصيم، وكانت راعيا رسميا لملحق «دوت الخليج» الذي رصد ووثق إنجازات القصيم خلال 5 أعوام تحت شعار «فيصل بن مشعل 5 سنوات من العطاء والنماء»، والذي لاقى أصداء كبيرة وردود فعل جراء الإنجازات التي تحققت.

إشادة

إلى ذلك، أشاد رئيس تحرير صحيفة دوت الخليج الدكتور عثمان الصيني بالصرح العلمي الكبير لجامعة القصيم والإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، حيث كانت إحدى أبرز الجامعات على مستوى المملكة، من خلال الجوانب الأكاديمية والعلمية والخدمة المجتمعية والمؤتمرات العلمية المرتبطة برؤية المملكة 2030، والتي تلامس واقع مجتمعنا وتدرس احتياجاته، بالإضافة إلى المشاريع العملاقة للجامعة وفروعها المنتشرة في أرجاء المنطقة، وذلك بدعم كبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، حيث تعد جامعة القصيم إحدى أبرز الجامعات في المملكة.

نقلة نوعية

أشاد الصيني بإدارة الإعلام والاتصال بقيادة فهد بن نومة والمنتجات الإعلامية المقدمة، والاستفادة من الكوادر السعودية الشابة لخدمة الجامعة والمنطقة، والتي من خلالها غيرت الوجه الإعلامي للمنطقة، وتخطت مراحل التعليم والتدريب والتوثيق لإحداث حراك غير مسبوق على مستوى المراكز الإعلامية بالمملكة، وتخطت ذلك إلى الشراكات الإعلامية الكبرى لنقل تجاربها والاستفادة من منتجاتها، حتى أصدرت مؤخرا العدد رقم 100 من صحيفة جامعة القصيم، والتي تعد الصحيفة الوحيدة التي تصدر بالمنطقة، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية، مقدما جزيل شكره لمدير جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن الداود وكافة فريق العمل على جهودهم المشهودة، متمنيا للجميع دوام التوفيق.