مدير جامعة القصيم يستقبل رئيس التحرير والصيني يشيد بنجاحات إدارة الإعلام والاتصال

إشادة
إلى ذلك، أشاد رئيس تحرير صحيفة دوت الخليج الدكتور عثمان الصيني بالصرح العلمي الكبير لجامعة القصيم والإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، حيث كانت إحدى أبرز الجامعات على مستوى المملكة، من خلال الجوانب الأكاديمية والعلمية والخدمة المجتمعية والمؤتمرات العلمية المرتبطة برؤية المملكة 2030، والتي تلامس واقع مجتمعنا وتدرس احتياجاته، بالإضافة إلى المشاريع العملاقة للجامعة وفروعها المنتشرة في أرجاء المنطقة، وذلك بدعم كبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، حيث تعد جامعة القصيم إحدى أبرز الجامعات في المملكة.
نقلة نوعية
أشاد الصيني بإدارة الإعلام والاتصال بقيادة فهد بن نومة والمنتجات الإعلامية المقدمة، والاستفادة من الكوادر السعودية الشابة لخدمة الجامعة والمنطقة، والتي من خلالها غيرت الوجه الإعلامي للمنطقة، وتخطت مراحل التعليم والتدريب والتوثيق لإحداث حراك غير مسبوق على مستوى المراكز الإعلامية بالمملكة، وتخطت ذلك إلى الشراكات الإعلامية الكبرى لنقل تجاربها والاستفادة من منتجاتها، حتى أصدرت مؤخرا العدد رقم 100 من صحيفة جامعة القصيم، والتي تعد الصحيفة الوحيدة التي تصدر بالمنطقة، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية، مقدما جزيل شكره لمدير جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن الداود وكافة فريق العمل على جهودهم المشهودة، متمنيا للجميع دوام التوفيق.
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