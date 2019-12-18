أصدقاء المرضى بالمجاردة تناقش دعم الطوارئ

ترأس محافظ المجاردة سعيد بن دلبوح، اجتماع لجنة أصدقاء المرضى بالمحافظة، وتخلل الاجتماع مناقشة جدول العمل الذي تكون من عدة محاور تركزت حول دعم اللجنة بالكادر البشري، والدعم المادي والطرق التسويقية للجنة، كما تمت مناقشة طرق متابعة طلبات اللجنة واحتياجات المستشفى المرفوعة، منها إعادة طلب ترميم وتجهيز قسم العمليات والولادة والتعقيم، وطلب دعم قسم الطوارئ بالتجهيزات الحديثة والكوادر الطبية. وفي ختام الاجتماع أثنى ابن دلبوح على دور اللجنة، وشكر الداعمين وأعضاء اللجنة على ما قاموا به من جهود من أجل إنجاح عمل اللجنة، ولكل من قدم عملا وتبرع لوجه الله، سائلا المولى -عز وجل- أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم.



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