3 سنوات خبرة شرط استقدام محاسبين

حددت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 7 شروط لتأييد الهيئة لطلب استقدام المحاسب القانوني عاملين من خارج المملكة لمكتب المحاسبة، من أبرزها تحقيق نسبة السعودة المطلوبة نظاما قبل وبعد الطلب، وسداد الاشتراكات السنوية وأي التزامات مالية على المكتب، إضافة إلى اشتراط أن تكون خبرة الموظف الفني المطلوب استقدامه لا تقل عن 3 سنوات. جاء ذلك في سياق الدليل الاسترشادي للمكاتب الجديدة الذي أصدرته الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين حديثا، والذي تطرق أيضا إلى مبادرة خدمات المنشآت الصغيـرة والمتوسطة التي شملت السماح بإصدار حتى 9 تأشـيرات فوريـة في حالـة تفرغ صاحـب المنشأة للعمل فيها، ومـن التسـهيلات الممنوحـة فتـرة سـماح لمـدة عـام مـن التسـجيل في برنامـج «نطاقـات»، واحتسـاب فـوري آلي موظـف سـعودي في «نطاقـات» بمجـرد تسـجيله في التأمينـات الاجتماعيـة، كمـا تمنـح المبـادرة إعفـاء مـن فتـرة الانتظـار للإعلان عـن الوظائـف عبـر بوابـة «طاقـات» الوطنيـة، وإصـدار التأشـيرات التعويضيـة للكفـاءات، ومنـح مميـزات إضافيـة عنـد توظيـف المسـجلين في برنامـج «حافـز». شروط الموافقة على تأييد طلبات استقدام المحاسبين تقديم بيانات المكتب السنوية للهيئة تحقيق نسبة السعودة المطلوبة نظاما قبل وبعد الطلب سداد الاشتراكات السنوية وأي التزامات مالية على المكتب Advertisements يجب أن تكون خبرة الموظف الفني المطلوب استقدامه لا تقل عن 3 سنوات يحب أن يكون التقدير العام للمؤهل العلمي للمطلوب استقدامهم لا يقل عن «جيد» شهادة من التأمينات الاجتماعية مفصلة التوقيع على جميع صفحات النموذج



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