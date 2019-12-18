11 آلية لعمل المراقبين على المنشآت الغذائية

حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية 11 آلية لنظام إدارة العملية الرقابية التي تنظم عملية المراقب على كافة المنشآت الغذائية، وذلك لضمان شفافية العملية الرقابية.

منع تداخل الاختصاصات

شددت الآلية على أن المراقب ليس لديه أي نوع من تداخل الاختصاصات بشرط أن يكون المراقب ليس لديه أي قريب في المنشأة.

شفافية العملية

إذا كان المراقب ضمن من قاموا بوضع سلامة الغذاء المطبق في منشأة غذائية معينة كأن يعمل بها كخبير أو استشاري إلى جانب العمل كمراقب لنفس البرنامج، فإن ذلك يمثل حالة من حالات تداخل الاختصاصات.

سرية المعلومات

اشتملت الآلية على أهمية المحافظة على سرية المعلومات، حيث هناك متطلبات أساسية للمحافظة على سرية المعلومات، ويجب تطبيق هذه المتطلبات على جميع ممن يقومون بأي دور من أدوار المراقبة.

التغيرات في المنشآت الغذائية

خلال عمليات تداول الأغذية بها والتي لها علاقة بالعملية الرقابية، حيث تؤثر على تصنيف تلك المنشآت وتؤثر على عملية تكرار عملية الرقابة ونوع المراقبين من حيث خبراتهم وتخصصاتهم، ولا بد من إخطار الجهات المؤهلة بأي تغيرات قد تحدث في تلك المنشآت، وطبيعة تلك التغيرات والأسباب التي أدت إلى حدوثها حتى يمكن للجهات المؤهلة إعادة تصنيف المخاطر المحتمل حدوثها.

القائمون بالمراقبة الصحية

أن يكون جميع من يشارك في العملية الرقابية مؤهلين ومناسبين لما يقومون به من أعمال، كما يجب أن يكون مراقبو سلامة الغذاء مطابقين لمتطلبات ومعايير اعتمادهم من قبل الجهة الرقابية والمتمثلة في هذه الوزارة.

إجراءات وتدابير الرقابة

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يجب أن تتوفر في المراقبين المعلومات الكافية المرتبطة بإجراءات الرقابة، ويجب أن يتم تحديث تلك المعلومات، خصوصا عند حدوث أي تغيرات، وتشمل أي تغيرات في المتطلبات والعمليات التصنيعية والإدارية، ويجب أن يتم الحصول على هذه المعلومات بسهولة.

الشكاوى والتظلمات

عدم الموافقة أو الاعتراض على تقارير وملاحظات المراقبين أو الجهة الرقابية، على المنشأة الغذائية أن تقدم شكوى أو تظلما مما ورد في القرار الصادر من الجهة الرقابية، كما يجوز للمراقب التظلم أو الشكوى من المنشأة الغذائية عند عدم وجود تعاون أثناء إجراء العملية الرقابية.

الرقابة الدورية

يجب أن تعمل مراجعة نظام الإدارة الخاص بالجهة الرقابية على التأكد من فاعلية النظام، وتسمح بوضع ضوابط محددة كما تسمح بالكشف عن العيوب التي قد توجد بنظام الرقابة.

التوثيق

لا بد أن تتأكد كل جهة رقابية من توثيق كافة إجراءات العملية الرقابية حسب الإجراءات الموجودة والسياسات المتاحة للمراقبين.

السجلات والوثائق

شددت الآلية على ضرورة احتفاظ الجهة الرقابية بالسجلات والوثائق والتقارير الخاصة بالعملية الرقابية.

التغير في متطلبات التشريعات

لا بد أن يكون المراقبون على دراية بالتغيرات في متطلبات التشريعات التي يتم التقييم على أساسها مثل مواصفات سلامة الغذاء.