أمير القصيم يدشن مشروع مأجور التابع للجنة أصدقاء المرضى بعنيزة

دشن أمير منطقة القصيم الرئيس الفخري للجان أصدقاء المرضى بالمنطقة، الأمير فيصل بن مشعل، خلال لقائه اليوم بمحافظ عنيزة رئيس لجنة أصدقاء المرضى بالمحافظة عبدالرحمن إبراهيم السليم، وأعضاء مجلس إدارة اللجنة وأمينها العام باسل أبا الخيل، مشروع مأجور لنقل المرضى التابع للجنة أصدقاء المرضى بمحافظة عنيزة، وذلك بمكتب بمقر الإمارة بمدينة بريدة. واطلع سموه على عرض مرئي لأنشطة اللجنة للعام الماضي من المتحدث الإعلامي للجنة خالد الروقي، عما احتوى من الإحصائيات مثل تقديم 668 مساعدة، منها 577 للمواطنين و91 للمقيمين، حيث يصل عدد الجنسيات التي خدمتها اللجنة 18 جنسية، مشيرا إلى تنفيذ اللجنة لـ39 زيارة للمرضى و77 برنامجا توعويا استفاد منها أكثر من 20 ألف شخص، قدمها 176 متطوعا ومتطوعة، كاشفا أنه أبرمت أكثر من 12 اتفاقية تابعة للجنة، وأنه بلغ إجمالي المبادرات المستهدفة 354 مبادرة تابعة للجنة. كما شاهد عددا من المبادرات النوعية التي نفذت مثل «نحن عيونكم» الذي يحول قوائم المنشآت التجارية عبر طريقة برايل، وهي اللغة المستخدمة للمكفوفين، بحيث تساعدهم على تلبية طلباتهم، وكذلك مبادرة «بطاقة مريض» التي تقدم احتياج المريض للمحسنين بهدف الوقوف معه في صورة من صور التكافل المجتمعي، إلى جانب إطلاق المرحلة الأولى من مشروع وقف مرضانا الذي تم إنجاز ما يقارب 40% منه، مباركا لمجلس الإدارة الجديد بعد تشكيله في دورته الرابعة (1440-1443)، متمنيا لهم امتدادا من العطاء في خدمة المرضى حسب التطلعات المأمولة التي تدعم الرؤية 2030، وتتمثل في العمل على جودة الحياة وتشجيع العمل التطوعي للجنسين، لتحقيق تعاليم ديننا الحنيف في أهمية التعاون بين أفراد المجتمع، تأكيدا على الدور الكبير الذي تقوم به المملكة في الأعمال الإنسانية. وبين الأمين العام للجنة باسل أبا الخيل، أن هدف اللجنة الأساسي يتمثل في خدمة المرضى ماديا ومعنويا والوقوف على احتياجاتهم، منوها في ظل تشجيع أمير المنطقة لمبادرات العطاء ودور سموه الحيوي في ذلك، مؤكدا أن مشروع «مأجور» يسعى لنقل المرضى ممن لديهم مواعيد بالمستشفيات ولا يملكون وسيلة النقل، ويشمل المرضى عامة، بما فيهم المقعدون أو المحتاجون للنقل السريري. وفي ختام اللقاء تسلم أمير منطقة القصيم من رئيس وأعضاء اللجنة التقرير السنوي للجنة لعام 1440، كما تسلم من رئيس وأعضاء اللجنة درعا تقديرية بهذه المناسبة.



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