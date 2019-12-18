فرع النقل بمكة يقيم ورشة تطوير الجودة ومتغيرات الإنتاج

انطلقت صباح أمس الثلاثاء أعمال ورشة العمل «تطوير أساليب إدارة الجودة ومتغيرات الإنتاج وأعمال التنفيذ والصيانة»، والتي تستمر أعمالها حتى اليوم الأربعاء، وينظمها فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة بالتعاون مع مركز الابتكار والجودة والبيئة، وبحضور مدير عام الإدارة العامة للصيانة بوزارة النقل عمر قربان، ومدير عام مركز الابتكار والجودة والبيئة الباس الحازمي، ومدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة خالد سباح العتيبي. وافتتحت الورشة بكلمة للحازمي مدير عام مركز الابتكار والجودة والبيئة تحدث فيها عن محاور الورشة والأهداف التي أقيمت من أجلها، كما شهدت أعمال اليوم الأولى تقديم المهندس عمر قربان مدير عام الصيانة بوزارة النقل ورقة عمل عن كيفية تطوير المعالجات السطحية لأعمال الصيانة والتحكم بالتكاليف، وقدم علي الشهري نائب مدير الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة النقل ورقة عن شرح لإعداد ودراسة مؤشرات أداء مشاريع التنفيذ بالمنطقة الغربية والتطوير، فيما عرض حسين منصور من مركز الابتكار والجودة والبيئة للحضور عن آلية إدارة الجودة المطورة ضمن أعمال التنفيذ والصيانة والاستلامات. عقب ذلك عقدت جلسة نقاش شارك فيها كل من أحمد الخثلان وأحمد عطية ومحمد الضلعان، بالإضافة إلى مدير عام الإدارة العامة للصيانة بوزارة النقل ومدير عام مركز الابتكار والجودة والبيئة، ونائب مدير الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة النقل،حسين منصور، تم خلالها التعرف على كافة الدراسات والمستجدات ضمن تصميم واختيار المواد، بالإضافة إلى الحديث عن التطوير ضمن أساليب الإصلاح والصيانة (الخلطات الأسفلتية الرقيقة)، وكذلك التطرق إلى آليات المراقبة والتحكم (الأدلة وقوائم الفحص)، والتعرف على تحديات المقاول والاستشاري ضمن أعمال التنفيذ وإدارة الجودة، كما تم تقديم شرح تفصيلي للحضور عن النظم الإلكترونية بوزارة النقل الخاصة بإدارة الجودة. تجدر الإشارة إلى أنه ستختتم أعمال الورشة اليوم، حيث سيقوم المشاركين فيها بالانطلاق من مقر فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة بجدة بجولة ميدانية على عدد من المشاريع القائم تنفيذها وصيانتها بالمنطقة، يشارك فيها عدد من المهندسين المختصين في فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة ومن مركز إدارة الجودة، سيتم خلالها التعرف على الطبيعة على أساليب اختيار المواد والإنتاج ضمن الوحدات الإنتاجية (خلاطات – كسارات)، وشرح تعريفي لأساليب التنفيذ وفرق العمل والمعدات، كما سيتم تعريف أدوار الأجهزة الفنية وتوضيح أساليب الفحص والتقييم، وأخيرا سيتم تدريب المشاركين في الجولة على أساليب إدارة نتائج الفحص ومستندات الجودة.



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