التعليم تنظم ملتقى تأهيل المستثمرين لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

تعتزم وزارة التعليم اليوم الأربعاء تنظيم ملتقى تأهيل المستثمرين لمشروع المجموعة الثانية من مسار البناء والصيانة والتحويل (BMT)، وذلك ضمن مبادرة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المباني التعليمية، والذي تنفذه شركة تطوير للمباني. ويضم الملتقى نخبة من المطورين والمستثمرين لمناقشة الأهداف المستقبلية الطموحة للشراكة بين القطاعين، واستكمال البرنامج التنفيذي للشراكة، لتوفير بنية تحتية عالية الجودة في جميع المدارس في بيئة جذابة، ووفقا لأحدث التصميمات التي توفر مساحات كافية لممارسة مختلف الأنشطة. ويأتي الملتقى استكمالا لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والإسهام في تحقيق الجودة وتمكين وزارة التعليم من استكمال البنية التحتية وتطويرها، لتستكمل دورها المحوري في بناء جيل متسلح بالمعرفة ودفع عجلة التنمية. يذكر أن شركة تطوير للمباني TBC عقدت في مطلع العام الماضي بالتعاون مع وزارة التعليم مؤتمر الفرص الاستثمارية في مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بهدف استقطاب المستثمرين المهتمين بقطاع إنشاء مباني التعليم وتطويرها وتشغيلها، حيث حضرت 96 شركة، كما تلقت شركة تطوير للمباني 57 طلب إبداء رغبة للمشاركة في المشروع.



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