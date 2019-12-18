انهيار ترابي لمصرف بحيرة الأصفر بالأحساء

أدت كميات مياه الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة الأحساء خلال اليومين الماضيين، إلى انهيار الطبقة الترابية في أجزاء من جانبي المصرف الرئيسي المغذي لبحيرة الأصفر الواقعة إلى الشرق من واحة الأحساء الزراعية، متسبباً في اتساع بعض جوانب المصرف إلى أكثر من «الضعف» عن وضعه الطبيعي. وأكد مدير عام الاتصال المؤسسي، المتحدث الرسمي في المؤسسة العامة للري هشام الثنيان لـ«دوت الخليج»، أن فرق الصيانة والطوارئ في المؤسسة، باشرت أعمال ردم الانهيار وتنظيف المصرف، وتصحيح وضع الطريق الترابي مساء أول من أمس، وعزا أسباب الانهيار والتآكل في الأجزاء الترابية إلى زيادة كميات مياه الأمطار الواردة للمصرف، علاوة على كميات مياه الصرف الزراعي. وكشفت مصادر لـ«دوت الخليج» أن انجراف كميات كبيرة من العوالق الصلبة من أخشاب وبراميل حديد وغيرها داخل مجرى المصرف، تسبب في تآكل التربة، وانهيارها، موضحة أن عرض المصرف 5 أمتار، وتسبب انهيار التربة في اتساع عرض مجرى المصرف إلى قرابة 10 أمتار.



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