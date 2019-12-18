السعودية اليوم / الأمم المتحدة تؤكد أهمية المحافظة على لغات الشعوب الأصلية



الأمم المتحدة 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واس

أكدت الأمم المتحدة أهمية المحافظة على لغات الشعوب الأصلية والتصدي للتحديات المستمرة التي تواجها في العالم الحديث .

ودعا رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تيجاني محمد باندي، في اختتام عام من الفعاليات للاحتفاء بلغات شعوب العالم الأصلية، إلى مواصلة الترويج للغات المهددة بالاندثار في كل أنحاء العالم، مؤكدًا أهمية التنوع اللغوي الحاسم لبقاء الإنسانية.

وفي وقت تؤكد فيه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" تعرض لغتين أصليتين للزوال في كل شهر، أشار باندي إلى أهمية التنوع اللغوي الإنساني وبضرورة حماية هذه اللغات العريقة التي تحتوي على أفكار علمية ومجالس حكمة وممارسات مجتمعية تأخذ الحضارات من مرحلة إلى أخرى، موضحًا أن الوضع الراهن بالنسبة لهذه اللغات خطير حيث إن 4000 لغة أصلية يتحدثها 6 في المئة فقط من إجمالي سكان العالم.

وحثّ باندي جميع السكان الأصليين على الكفاح للحفاظ على لغاتهم، لافتاً الانتباه إلى أن الذين يتخلون عن لغتهم يكونون قد تخلوا، عن قصد أو كنتيجة حتمية، عن حقوقهم في هويتهم الثقافية.

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